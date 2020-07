OM : Le projet Ajroudi fait rêver les investisseurs, quel succès !

Dans : OM.

Candidat au rachat de l’Olympique de Marseille, l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ajroudi fait toujours autant parler dans la cité phocéenne.

Et pour cause, il est difficile pour les fans de l’OM de juger la crédibilité du projet de Mohamed Ajroudi, malgré la présence de Mourad Boudjellal a ses côtés. Selon les informations récoltées par Football Club de Marseille, il semblerait en tout cas que de nombreux investisseurs ont une confiance aveugle en Mohamed Ajroudi puisque le média affirme que ces dernières semaines, plusieurs hommes d’affaires très riches ont souhaité se greffer au tour de table organisé par Mohamed Ajroudi, après avoir appris que l’homme d’affaires franco-tunisien était aux manettes.

Le média indique que l’intégration de plusieurs investisseurs supplémentaires est actuellement à l’étude, même si cela ne bouleverse pas financièrement le projet porté par Mohamed Ajroudi, qui a récemment indiqué que s’il rachetait l’OM, le club phocéen aurait un budget compris entre celui de l’OL et celui du PSG. Par ailleurs, FCM confirme que le déficit de Marseille pour cette saison s’élève à 127 ME, et ce alors que le club phocéen a bénéficié de 17 ME de subventions en provenance du PGE souscrit par la LFP. Un déficit encore plus important que prévu qui interroge clairement sur la volonté de Frank McCourt de conserver le club à tout prix.

Le Parc Chanot, que l’homme d’affaires américain souhaitait acquérir afin d’en faire un projet immobilier d’envergure, pourrait être le facteur X du dossier de la vente du club selon le média. « Seulement dans les faits, la candidature de McCourt a pris du plomb dans l’aile. Pour une histoire d’image dans les deux sens. La côte de popularité de McCourt n’est plus ce qu’elle était lors du premier appel d’offres mais surtout la nouvelle Municipalité, de gauche, ne devrait pas favoriser un projet à vocation immobilière dans le cœur du centre ville » explique le média, sous-entendant clairement que Frank McCourt pourrait ouvrir la porte à une vente de Marseille s’il ne parvenait pas à s’offrir le Parc Chanot. Un élément de plus dans le bouillant dossier de la vente du club olympien…