OM : Le prix de Sanson flambe, merci l’Angleterre !

Auteur d’une première partie de saison excellente sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, Morgan Sanson attire les convoitises durant ce mercato hivernal.

L’été dernier, plusieurs formations de Premier League avaient affiché leur intérêt pour recruter l’ancien joueur de Montpellier mais aucun accord n’avait été trouvé avec Jacques-Henri Eyraud. Et si c’était le cas cet hiver ? La possibilité d’une vente de Morgan Sanson n’est pas totalement exclue en interne, selon les informations du 10 Sport. En effet, le média rapporte que West Ham est officiellement passé à l’action pour s’attacher les services de Morgan Sanson en janvier.

La première offre des Hammers pour le Marseillais a été refusée par l’état-major de l’Olympique de Marseille, ce qui ne veut pas dire que le milieu de terrain est intransférable. Effectivement, le média rapporte qu’une offre au-delà des 35 ME pourrait bien changer la donne dans ce dossier. D’autant que les enchères pourraient rapidement monter, pour la simple et bonne raison que West Ham n’est pas la seule formation anglaise sur les rangs. En effet, Crystal Palace, Wolverhampton ou encore Newcastle sont également très intéressés par le profil de Morgan Sanson, un joueur aux caractéristiques « box to box » qui semble parfaitement correspondre à la Premier League. De son côté, le joueur n’est pas pressé de faire ses valises et envisage davantage un départ au mercato estival, selon le classement final de l’Olympique de Marseille.