OM : Le premier gros départ prend forme, ça peut aller vite

Actif dans le sens des arrivées avec les signatures de Gueye et de Balerdi, l’OM va également devoir vendre cet été durant le mercato.

Bien qu’André Villas-Boas aimerait conserver l’ensemble de son effectif, la réalité économique pousse l’Olympique de Marseille à réaliser une ou deux grosses ventes lors du prochain mercato. Les joueurs à forte valeur marchande ont d’ores et déjà été identifiés. Morgan Sanson fait évidemment partie de la liste, lui qui jouit d’une très belle cote en Premier League. Et c’est justement du côté de l’Angleterre que l’ancien milieu relayeur de Montpellier pourrait poser ses valises dans les semaines à venir selon Jacques Bayles, lequel semblait bien informé à ce sujet durant le Mercatalk du Phocéen.

« On n'est pas loin de l'Angleterre, il y a des touches sérieuses, son profil correspond à pas mal de besoins dans les clubs anglais. Il y a des clubs intéressés. C'est en très bonne voie. Je le sens heureux, il a beaucoup de copains, et il vient d'être papa » a indiqué celui qui a croisé la route de Morgan Sanson à Montpellier lorsqu’il était l’adjoint de Rolland Courbis dans l’Hérault. Reste maintenant à voir si les clubs intéressés en Angleterre se rapprocheront des exigences de Jacques-Henri Eyraud. Très gourmand au sujet de la potentielle vente de Morgan Sanson, le président phocéen exigeait près de 35 ME l’hiver dernier. Les formations intéressées, à savoir Wolverhampton, Tottenham ou encore Everton, qui ont été cités par le passé pour accueillir le joueur de l’OM, savent donc à quoi s’en tenir dans ce dossier sans doute piloté par Paul Aldridge dans le camp marseillais.