OM : Le plan de Marseille a totalement échoué au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cet été, l’Olympique de Marseille a enregistré trois renforts au mercato avec Dario Benedetto, Valentin Rongier et Alvaro Gonzalez. En parallèle, le club phocéen a également vendu en se séparant notamment de Luiz Gustavo ou de Lucas Ocampos en plus des nombreuses fins de contrat (Rolando, Njie, Balotelli). Mais pour Jean-Charles De Bono, le plan de dégraissage du président Jacques-Henri Eyraud a totalement échoué. Car le consultant de Football Club de Marseille est persuadé que les joueurs vendus n’étaient pas, initialement, poussés vers la sortie.

« Quand on parle de ventes, on parle de revenus et de nécessité financière. Marseille était dans l’obligation de vendre pour pouvoir acheter ensuite. Je pense que cela ne s’est pas passé comme ils l’auraient voulu. Luiz Gustavo et Lucas Ocampos, ce n’était pas les choix prioritaires pour des ventes mais c’est sur eux qu’il y a eu des demandes. A mon goût, l’OM aurait préféré vendre des joueurs comme Strootman ou Sanson. C’était ces joueurs-là qui devaient partir en premier. Cela n’a pas été le cas, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que la direction n’a pas été bonne, en tapant à la porte de trop d’agents pour sortir des joueurs » a commenté l’ancien journaliste d’OM-TV, pour qui il est évident que le plan de Marseille ne s’est pas déroulé comme prévu cet été.