OM : Le nouveau maillot dévoilé, c'est sobre

Dans : OM, Ligue 1.

C’est de coutume chez les clubs professionnels, le maillot de la saison prochaine est déjà porté en avant-goût lors de la dernière journée de championnat.

Ce sera le cas pour l’Olympique de Marseille ce vendredi, à l’occasion de la réception de Montpellier. Le club provençal a ainsi présenté sa nouvelle tenue domicile, très sobre avec une couleur blanche dominante et de légères bandes bleues en rayure verticales. « L’Olympique de Marseille et Puma ont fait le choix de conserver une base blanche épurée, symbole d’authenticité et de pureté, avec de subtiles lignes bleues verticales sur l’avant du maillot qui sont une caractéristique du design des maillots historiques du club. Associées à un col V et à une coupe classique, ces spécificités sont des rappels forts aux traditions du club », ont fait savoir Puma et l’OM dans un communiqué présentant la nouvelle tenue des coéquipiers de Luiz Gustavo.