OM : Le miracle Strootman arrive du Genoa ?

Prêté cette saison au Genoa, Kevin Strootman a satisfait les dirigeants du club italien. Et ils seraient tentés de négocier avec Pablo Longoria pour conserver le joueur néerlandais.

Avec un contrat jusqu’en 2023 et un salaire monstrueux de près de 500.000 euros par mois, Kevin Strootman est un vrai souci pour l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria ayant compris que cette époque des dépenses XXL était à oublier du côté de l’OM. Mais à ce niveau de salaire, il est évident qu’aucun club au monde ne voudra transférer le milieu néerlandais de 31 ans, lequel ne retrouvera nulle part ailleurs des conditions salariales à celles qu’il a à Marseille. Autrement dit, si une équipe se propose de prendre en charge une partie du poids financier, alors le club phocéen ne dira pas non à des négociations. Cela tombe bien, ce dimanche le quotidien de Gênes, Il Secolo XIX, affirme que le Genoa va reprendre contact avec les dirigeants marseillais afin de parler de l’avenir de Kevin Strootman.

Classé 11e de la saison 2020-2021 de Serie A, le Genoa a réellement été satisfait des performances du milieu néerlandais, et au sein du club italien on a le désir de le conserver au moins une saison de plus au sein de l’effectif. Pour le média de Gênes, les bonnes relations entre Pablo Longoria et Francesco Marroccu, le directeur sportif général du Genoa, pourraient faciliter un accord pour que Strootman soit prêté une saison de plus par l’Olympique de Marseille au club de la Ligurie. Bien évidemment, l'OM demandera à la formation transalpine de prendre en charge une partie du salaire de Kevin Strootman, ce qui sera toujours ça sur le plan budgétaire. Car il ne faut pas rêver, l'international néerlandais ne lâchera pas ses deux dernières années de contrat à 0,5 million d'euros par mois juste pour faciliter l'opération.