OM ‍: Le Milan AC vire Bennacer, un coup à jouer pour Marseille ‍?

Dans : OM.

Par Alexis Rose

De retour sous contrat à l’AC Milan suite à la fin de son prêt à l’Olympique de Marseille, Ismaël Bennacer a encore une chance de revenir en France, sachant que son club ne veut plus de lui…

En stage de réathlétisation du côté d’Aspetar au Qatar depuis quelques jours, Ismaël Bennacer devait initialement participer à la reprise des entraînements du Milan AC prévue ce lundi 7 juillet. Mais il n’en sera finalement rien. Puisque selon Sky Sport, « Bennacer n’est pas convoqué pour la reprise estivale », tout comme Théo Hernandez. Pas dans les plans du nouveau coach Massimiliano Allegri, l'international algérien va donc devoir faire ses valises dès que possible du côté de Milan. Placé dans la liste des indésirables, ceux qui doivent servir au club lombard à rééquilibrer les comptes après une saison compliquée, Bennacer doit donc trouver une porte de sortie. Direction Marseille ?

Le Milan AC ne veut plus de Bennacer

Tout reste possible pour l’OM dans ce dossier, mais pas à n’importe quel prix. En janvier dernier, le milieu de terrain avait débarqué au Vélodrome dans le cadre d’un prêt payant à hauteur de 1 ME, assorti d’une option d’achat de 12 millions d’euros. Une somme que Pablo Longoria n’a pas voulu sortir pour acheter définitivement Bennacer avant la fin de son contrat fin juin. Malgré tout, le président marseillais a bien tenté de conserver l’Algérien en faisant une offre plus faible au Milan AC ou en demandant un nouveau prêt d’une saison. Sauf que le club lombard veut récupérer ses 12 ME, sans le brader.

12 ME, Bennacer est trop cher pour l’OM

D’autres clubs sont intéressés par Bennacer, comme la Fiorentina de son ancien coach Stefano Pioli ou des clubs saoudiens. Mais Bennacer se verrait poursuivre sa route à Marseille, où les doutes subsistent. Déjà à cause du prix d’un éventuel transfert, mais aussi par rapport au salaire demandé par le joueur de 27 ans (4 ME par saison). Et le dernier point qui freine les dirigeants marseillais, c’est la fragilité physique de Bennacer. Auteur de quelques bons matchs à ses débuts à l’OM, Bennacer a ensuite plongé en fin de saison, ce qui n’a pas forcément rassuré Roberto De Zerbi. Donc si Marseille n’est pas contre l’idée de refaire venir Bennacer, il faudra que Milan accepte de revoir ses prétentions à la baisse.