OM : Le mercato s'enflamme, Longoria prend la parole

Par Alexis Rose

En marge de la présentation officielle des trois premières recrues estivales de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a fait un gros point sur la suite du mercato.

Un peu à l’arrêt il y a quelques jours à peine, le mercato du club phocéen a pris une toute autre tournure depuis le début de la semaine. Puisqu’après avoir fait venir Samuel Gigot et Isaak Touré en début de préparation, l’OM vient de signer deux nouveaux joueurs : Chancel Mbemba et Luis Suárez. En recrutant un défenseur central et un buteur de plus, Pablo Longoria a donc bien renforcé l’effectif d’Igor Tudor. Mais cela n’est qu’une étape, vu que le président olympien a également annoncé les prochaines arrivées de Jonathan Clauss pour occuper le couloir droit de la défense et de Ruben Blanco, futur remplaçant de Steve Mandanda, parti à Rennes. Des nouveaux recrutements qui ne seront pas les derniers, vu que Marseille aura encore besoin de renforcer son entrejeu et son couloir gauche en vue de la saison à venir. Avec Nuno Tavares et Jordan Veretout en ligne de mire ? Longoria ne dit pas non, avant de faire un point plus global sur la suite du marché des transferts.

« L’objectif du mercato est de finir avec un effectif de 22 ou 23 joueurs »

« Tavares, Veretout ? Ce sont des joueurs de haut niveau européen, très sollicités. On connaît Veretout, sa carrière en Italie et avec l'Equipe de France, mais c'est un joueur de la Roma, il faut respecter. Nuno Tavares est encore jeune, à potentiel, qui cherche encore sa place à Arsenal. On va chercher un joueur au milieu de terrain et un pour jouer à gauche. Il y a des conversations avec beaucoup de joueurs. Luis Henrique ? Nous sommes dans la partie finale des négociations avec Botafogo. On cherche à faire un prêt avec obligation d'achat obligatoire sous conditions des performances du joueur et du club. Au final, l'objectif du mercato est de finir avec un effectif de 22 ou 23 joueurs. Si on en a plus, ce n'est pas une bonne gestion d'un club de football », a lancé le président olympien en conférence de presse. Après avoir rempli plusieurs de ses missions, Longoria ne va donc pas s’arrêter en si bon chemin, sachant qu’il va chercher à recruter encore quelques joueurs Tudor-compatible en plus d’effectuer plusieurs ventes pour renflouer les caisses. Autant dire que l’été s’annonce encore chaud du côté du Vélodrome.