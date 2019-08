OM : Le mercato de Marseille, l'aveu terrible de Carvalho

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Le mercato de l'Olympique de Marseille est totalement à l'arrêt depuis la signature de Dario Benedetto, et rien n'indique que cela va changer d'ici la fin de la période estivale des transferts dans un peu moins de 10 jours. Et si certains supporters veulent encore croire qu'un miracle est possible, du côté du staff de l'OM on est hélas convaincu que faute d'un ou deux départs, il ne se passera plus rien et qu'André-Villas Boas devra composer avec son effectif actuel. Interrogé ce samedi par La Provence, Ricardo Carvalho adjoint d'AVB, ne tente pas de vendre du rêve aux fans de Marseille, loin de là même.

Car pour l'entraîneur-adjoint de l'Olympique de Marseille, les règles du jeu sont connues depuis le début du mercato. « Le club ne peut pas dépenser beaucoup d’argent. C’est le plus difficile pour nous. On compte sur les joueurs qui sont ici. Luiz Gustavo ? L’entraîneur veut prendre des joueurs, mais le fair-play financier nous l’empêche. Donc on veut que tout le monde reste, et Gustavo aussi. C’est un joueur très important. Après, ce n’est pas à nous de décider. Il faut voir avec les dirigeants », a confié Ricardo Carvalho, qui laisse le soin à Jacques-Henri Eyraud de gérer les éventuelles opérations, André Villas-Boas devant ensuite se débrouiller avec les joueur qu'il aura à sa disposition.