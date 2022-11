OM : Le mercato de Longoria va tout gâcher

Dans : OM.

Vainqueur à Monaco (2-3) dimanche, l’Olympique de Marseille a conclu une première partie de saison intéressante en Ligue 1. Mais les décisions du président Pablo Longoria pourraient compliquer la tâche des Marseillais après le mercato.

Finalement, l’Olympique de Marseille entame sa trêve Coupe du monde avec sérénité. La situation n’incitait pas à l’optimisme après les points laissés en route en Ligue 1 et l’élimination de toutes compétitions européennes. Mais les récentes victoires dans les chocs face à Lyon (1-0) et Monaco améliorent le bilan dressé par le journaliste Grégory Schneider.

« Je persiste à croire qu'ils étaient mal payés depuis quelques semaines, y compris en coupe d'Europe, parce que ça aurait pu mieux se passer. Quelque part, ils sont allés chercher ce match comme ils vivent. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a faim, qui met beaucoup d'énergie. Ça valide un peu leur façon d'être », a commenté le chroniqueur d’Europe 1, avant de nuancer son analyse.

« Après il y a quand même deux réserves. La première, c'est que tout le monde s'arrête pendant un mois et demi, ça ne va pas les aider. C'est susceptible de casser n'importe quel dynamique, a prévenu le spécialiste. Et la deuxième, j'ai peur que Pablo Longoria continue à faire tourner le moulin en transférant et en récupérant d'autres joueurs. On a quand même l'impression qu'il est un peu là pour ça. Indépendamment de ce qui se passera après, je me souviendrai que cette équipe a vécu correctement. »

« La direction n’aide pas »

« Elle a été digne, elle est à deux points par match en championnat, c'est une excellente moyenne. Même dans les matchs où elle a été en difficulté, en Ligue des Champions ou contre le PSG, elle n'a pas été très inférieure, je ne l'ai jamais vue se faire promener ou être à des années-lumière. Je trouve qu'ils ont énormément de mérite. La direction n'aide pas parce que c'est instable. Mais les joueurs, le staff et le coach ont énormément de mérite depuis quatre mois », a souligné Gregory Schneider, globalement convaincu par l’OM cette saison.