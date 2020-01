OM : Le mercato commence, deux départs annoncés

Dans : OM.

Bien placé en championnat, l’Olympique de Marseille attaque le marché des transferts de manière sereine. Néanmoins, deux joueurs sont sur le départ.

Dans le 11 de départ, André Villas-Boas ne se laissera certainement pas marcher sur les pieds et, sauf offre hors norme, ne devrait pas valider de transfert sans une très belle compensation ou un recrutement du même niveau. Cela lance la donne pour ce mois de janvier, même si Andoni Zubizarreta, après la réussite de l’été dernier, ne s’interdit pas de tenter un joli coup si une opportunité arrivait. En attendant, La Provence annonce deux probables mouvements qui ne révolutionneront pas l’équipe olympienne. Il s’agit du départ sous la forme de prêt de deux joueurs qui n’ont pas eu leur chance cette saison. A commencer par Florian Chabrolle, qui n’a pu compter que sur 18 minutes de temps de jeu jusqu'à présent, et pourrait rebondir en Ligue 2 du côté de Sochaux, Niort ou Orléans. S’il suit la trajectoire d’un Christopher Rocchia, cela pourrait être bénéfique pour tout le monde.



Pour le milieu de terrain défensif Alexandre Phliponeau, la donne est légèrement différente puisque l’OM souhaite dans un premier temps le conserver, en cas de pépin physique à ce poste. Mais l’international français U19 fait l’objet d’intérêts appuyés de plusieurs clubs, notamment à l’étranger, en Allemagne et en Italie. Un prêt en Europe est plus rare à l’OM, et c’est pourquoi les dirigeants hésitent. Mais avec un temps de jeu à 0 minutes, Philiponeau pourrait tenter une expérience nouvelle afin de revenir regonflé pour la saison 2020-2021.