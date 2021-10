OM : Le malaise Gerson, c’est la faute de Sampaoli !

Dans : OM.

Recruté pour 25 millions d’euros au mercato estival, Gerson ne fait pas encore l’unanimité à l’Olympique de Marseille. Bien au contraire…

De nouveau sélectionné par Tite avec le Brésil pour disputer les matchs contre le Venezuela, la Colombie et l’Uruguay, le milieu de terrain de 24 ans peine à démarrer la machine avec l’Olympique de Marseille. Auteur d’un but et d’une passe décisive depuis le début de la saison, Gerson reste sur un match catastrophique à Lille, où Jorge Sampaoli a fait le choix fort de le sortir au bout d’une heure de jeu. Mais qui est le principal responsable des débuts compliqués de Gerson sous le maillot phocéen ? Sur l’antenne de RMC, Eric Di Meco s’est exprimé à ce sujet. Et pour le champion d’Europe 1993, il est clair que Jorge Sampaoli n’est pas blanc comme neige dans la gestion de sa star brésilienne…

« Sur ces derniers matchs, je regarde les compositions d’équipe avec circonspection. Ce qui commence à m’agacer, c’est qu’il ne fait pas jouer les meilleurs joueurs et ne met pas les joueurs à leur poste. S’il fait venir Lirola pour le mettre milieu de terrain, ou que Gerson doit jouer presque arrière gauche pour qu’on dise ensuite qu’il est nul… Peut-être que ce n’est pas Neymar ou Ronaldo, mais il est international brésilien. S’il ne joue pas à son poste, c’est peut-être normal qu’il soit moins bon » a lancé Eric Di Meco, de plus en plus surpris par les compositions d’équipe imaginées par Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille. Il faut dire que face à Lille, les surprises étaient nombreuses avec la titularisation de Duje Caleta-Car et les positionnements très étonnants de joueurs tels que Luan Peres, Gerson, Pol Lirola ou encore Ünder qui évoluait dans l’axe. Après la trêve internationale, Jorge Sampaoli va vite devoir se reprendre pour remettre l’OM sur de bons rails.