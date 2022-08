OM : Le lofteur Bamba Dieng fait un carton

Dans : OM.

En tribunes plutôt que sur le terrain lors d'OM-Reims dimanche soir, Bamba Dieng sait que ses jours sur la Canebière sont comptés. C'est d'autant plus vrai que les prétendants sont nombreux pour le recruter. Le Celtic est le dernier club venu grossir la file d'attente.

La fin est toute proche pour Bamba Dieng à l'OM. Le jeune attaquant sénégalais, grande révélation de la saison passée, a vu son avenir s'assombrir avec l'arrivée du nouvel entraîneur marseillais Igor Tudor. Le Croate ne compte pas sur le champion d'Afrique 2022 avec le Sénégal, ayant réduit son temps de jeu en préparation et ne l'ayant pas incorporé à sa feuille de match contre Reims pour le début de la Ligue 1. Si l'on évoque aussi des raisons liées à un conflit avec le club sénégalais de Diambars, une chose est certaine Bamba Dieng va devoir quitter l'OM.

Le Celtic Glasgow, septième club sur les rangs pour Dieng

Barré par les recrues Luis Suarez et peut-être Alexis Sanchez à Marseille, l'indésirable Bamba Dieng n'en finit plus de séduire à l'étranger. Les prétendants ne manquent pas aux quatre coins de l'Europe pour le jeune espoir sénégalais. Fribourg en Allemagne, mais surtout cinq formations de Premier League Newcastle, Crystal Palace, Everton, Wolverhampton et West Ham apparaissent comme les pistes les plus sérieuses. Toutefois, le Celtic Glasgow arrive dans le dossier avec un argument massue.

En effet, selon le journal écossais le Daily Record, le dernier champion d'Ecosse manifeste un intérêt sérieux pour le Sénégalais, sous contrat jusqu'en juin 2024 à l'OM. Par rapport à ses rivaux, le Celtic a l'avantage de jouer la Ligue des champions cette saison, étant directement qualifié en phase de poules. Le Celtic a l'habitude de recruter de jeunes talents offensifs français ou francophones comme ce fut le cas de Moussa Dembele ou encore Odsonne Edouard. Ce dernier est parti au mercato pour Crystal Palace et Bamba Dieng ferait figure de remplaçant crédible. Reste à proposer une offre correcte à Pablo Longoria, lequel attend entre 12 et 15 millions d'euros minimum pour Dieng.