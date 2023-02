OM : Le Lionel Messi de Marseille vendu au mercato ?

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

La grande forme de l'OM n'est pas étrangère à celle de son milieu de terrain polyvalent, Valentin Rongier. Si l'ancien nantais peut frapper à la porte des Bleus, il pourrait aussi attirer les regards des grands clubs européens.

Dimitri Payet était l'homme clé de l'OM, deuxième de Ligue 1 en 2021-2022. Sur cet exercice, son remplaçant désigné est bien parti pour être Valentin Rongier. Le milieu marseillais est intenable ces dernières semaines, étant très influent sur le jeu marseillais et très actif dans les différents matchs disputés. Sa prestation en coupe contre le PSG a d'ailleurs marqué les esprits, faisant presque dire à certains que cet OM était l'équipe de Valentin Rongier. C'est en partie vrai puisque l'ancien nantais est devenu le capitaine de l'OM ces derniers mois. Et, dans le jeu, on ne voit presque plus que lui sur le terrain.

L'OM menacé au mercato pour Rongier, alerte lancée !

Rongier a été tour à tour : milieu récupérateur, excentré, piston et même défenseur central de l'OM. Cela ne l'a pas gêné puisqu'il a conservé un niveau très intéressant dans ces divers rôles. Une polyvalence qui impressionne les observateurs et lui ouvre les portes de l'Equipe de France où Didier Deschamps doit aimer son style. Cela lui permet aussi de rêver en grand au mercato, comme le concède le consultant marseillais Jean-Charles de Bono.

Retour sur le match XXL de Valentin Rongier face au PSG 😤



🎥 @OM_Officiel pic.twitter.com/kWUAhlATBR — BeFootball (@_BeFootball) February 10, 2023

« Je pense qu’une offre va arriver pour Rongier. Il a de l’expérience et la maturité pour jouer dans n’importe quel club. Il a démontré ses qualités tout au long de la saison », a prédit l'ancien joueur pour le média Football Club de Marseille. Un terrible présage pour les supporters phocéens tant Rongier semble devenu indispensable dans le collectif d'Igor Tudor mais, néanmoins, une belle reconnaissance des performances de tout un club, des bureaux de la direction au terrain.