OM ‍: Le hater numéro 1 de Longoria ne peut que s'incliner

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très souvent critique à l’égard de Pablo Longoria sur RMC, Stéphane Guy a cette fois salué le choix du président de l’OM, en passe de convaincre Sergio Conceiçao pour la succession de Jean-Louis Gasset.

Ces derniers mois, Pablo Longoria n’a pas été épargné par Stéphane Guy sur les antennes de RMC. Une plainte avait même été déposée par le club phocéen pour diffamation à l’encontre de l’ancien commentateur de Canal +. Mais lorsque le président de l'Olympique de Marseille fait de bonnes choses, le chroniqueur de l’After Foot sait aussi le dire. Et alors que l'OM semble proche de convaincre Sergio Conceiçao de rejoindre le club pour en devenir l’entraîneur, Stéphane Guy a applaudit des deux mains le board phocéen. Sur RMC, le journaliste a salué ce choix de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia en estimant que Sergio Conceiçao cochait toutes les cases pour relancer l’OM après la saison très pénible vécue par les Olympiens, qui ont notamment vu défiler trois entraîneurs durant la saison (Marcelino, Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset).

Conceição à l'OM, Longoria proche du but ! https://t.co/IlIhuC20ra — Foot01.com (@Foot01_com) May 27, 2024

« C’est un énorme coup grâce à des circonstances favorables puisqu’il y a ce changement de président à Porto qui a dû ouvrir la brèche pour faire venir Sergio Conceiçao. Mais c’est une formidable opportunité pour l’OM. Je trouve ça très excitant car j’adore Conceiçao. J’ai adoré son passage à Nantes, j’adorais comment son équipe jouait. J’adore voir jouer Porto avec un esprit à la Diego Simeone qu’il arrive à apporter à ses équipes. C’est un entraîneur un peu comme Tudor avec une très forte personnalité, il ne se laissera pas manger par l’environnement. En plus, c’est un fin tacticien. Il a un atout important, c’est qu’il connait la Ligue 1 puisqu’il a dirigé Nantes, même si cela a duré peu de mois, avec beaucoup de réussite. Pour un OM dans un état où il est aujourd’hui, c’est génial » a savouré Stéphane Guy, grand fan de Sergio Conceiçao et qui se réjoui à l’avance de retrouver l’ancien entraîneur du FC Porto en Ligue 1. Reste maintenant à concrétiser tout cela pour Marseille, qui tient le bon bout dans ce dossier mais qui doit encore régler quelques détails pour rendre officielle la venue du technicien portugais dans la cité phocéenne.