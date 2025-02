OM ‍: Le groupe avec Gouiri contre l’OL

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Roberto De Zerbi a dévoilé les 21 joueurs retenus pour le match entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais ce dimanche au Vélodrome. Quelques heures seulement après sa signature en provenance du Stade Rennais, Amine Gouiri fait partie du groupe olympien, toujours privé d’Amine Harit et de Geoffrey Kondogbia blessés ainsi que d’Ismaël Koné et de Bamo Meïté, poussés vers la sortie en cette fin de mercato.