OM : Le futur Sadio Mané va signer à Marseille ?

Dans : OM.

Avec l’arrivée de Pablo Longoria au poste de directeur du football, l’Olympique de Marseille va recruter plus de jeunes talents du football mondial qu’auparavant.

Spécialiste du scouting, le dirigeant espagnol a des yeux partout à travers la planète. Mais du côté de l’Afrique, c’est le club phocéen, lui-même, qui a des antennes bien précises, et notamment au Sénégal. En effet, depuis 2019, l’OM a un partenariat avec l’Institut Diambars, une référence en matière de formation et d'accompagnement des jeunes footballeurs africains. Jusqu’en 2022, Marseille a donc des avantages, avec notamment une option prioritaire sur deux joueurs de l'institution lors de chaque saison. Un plus que la formation marseillaise pourrait utiliser dès maintenant avec un élément prometteur de la célèbre académie africaine.

Puisque selon le média sénégalais sport221, Cheikh Bamba Dieng est actuellement à l’essai à l’OM. Agé de 19 ans, l’attaquant pourrait intégrer la réserve marseillaise, qui évolue en N2. En tout cas, le principal intéressé, lui, est ouvert à l’idée de rejoindre le club français. « Déjà, Liverpool est mon club de coeur, mais Sadio Mané a augmenté mon envie de jouer là-bas. J’aimerais également évoluer en France à Marseille. Ils ont des supporters sympas, les Marseillais ! », a expliqué Dieng sur Wiwsport. Mais avant de porter le maillot bleu et blanc, il devra convaincre la direction de l’OM de le recruter en post-formation. Réponse dans les semaines à venir...