OM ‍: Le dossier Zhegrova devient lunaire

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Lille dans un an et malgré un temps de jeu réduit à néant depuis six mois, Edon Zhegrova est convoité par l’OM et la Juventus Turin. Une aubaine pour Lille, qui fait grimper son prix.

Il est rare que le prix d’un joueur n’ayant pas joué depuis six mois et dont le contrat expire dans un an grimpe au fil du mercato. C’est pourtant ce qui est en train de se passer dans le dossier Edon Zhegrova. Cible prioritaire de l’Olympique de Marseille pour renforcer son attaque et compenser le départ à venir de Jonathan Rowe, l’ailier kosovar est aussi dans le viseur de la Juventus Turin. Emballé à l’idée de rejoindre l’OM, l’attaquant lillois de 26 ans a aussi un accord contractuel avec la Vieille Dame.

Autrement dit, le premier club qui s’entendra avec le LOSC récupèrera le joueur, qui n’a plus disputé le moindre match depuis six mois. Une situation idéale pour Olivier Létang, qui profite de la cote de son joueur pour faire grimper les enchères. Alors que le prix initialement réclamé par Lille pour Zhegrova se situait aux alentours de 15 millions d’euros, le patron des Dogues a revu ses exigences à la hausse. Face aux intérêts de plus en plus nombreux pour Zhegrova, Lille réclame à présent entre 25 et 30 millions d’euros pour vendre son talentueux gaucher selon la Gazzetta dello Sport.

Lille double le prix de Zhegrova

Un montant jugé « excessif » par la Juventus Turin, qui souhaite faire venir le joueur mais pas à un tel prix. Il faut dire que pour la Vieille Dame comme pour l’OM, le prix de Zhegrova est clairement inférieur en raison de ses antécédents physiques et de sa situation contractuelle. Mais de l’autre côté, Olivier Létang a bien compris que son joueur était un véritable coup de coeur, aussi bien pour Marseille que pour les Bianconeri. Le jeu de poker menteur va donc durer encore un moment et il sera intéressant de voir qui de Lille, de la Juve ou de l’OM craquera dans la dernière ligne droite du mercato. A Marseille, on regarde en tout cas l’évolution de ce dossier avec un sentiment de plus en plus partagé, et la conviction accrue que cette arrivée n’aboutira finalement pas.