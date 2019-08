OM : Le dossier Miranda devient très compliqué d'un coup

Dans : OM, Mercato, Liga.

Alors que toutes les pièces du puzzle semblaient se mettre en place pour aboutir au prêt de Juan Miranda par le FC Barcelone à l'Olympique de Marseille, les choses pourraient tourner au vinaigre. Car si en France, on est persuadé que la proximité d'Andoni Zubizarreta avec le Barça contribue à permettre un accord rapide pour la venue du défenseur de 19 ans, de l'autre côté des Pyrénées c'est nettement moins clair. Ce mercredi, le Mundo Deportivo affirme que plusieurs clubs seraient en discussion avec le FC Barcelone pour le même Juan Miranda, et non des moindres.

Si on avait déjà évoqué l'intérêt de la Juventus, une piste que le Barça ne privilégie pas puisque le club catalan souhaite que Juan Miranda ait du temps de jeu, les formations sur le dossier seraient Schalke 04, le Borussia Mönchengladbach, Majorque, Grenade et le Betis Séville. De quoi forcément donner quelques migraines aux dirigeants de l'Olympique de Marseille sur ce dossier, car le FC Barcelone ne fera pas son choix en fonction de son amitié avec Zubi, mais surtout de l'avenir de son jeune défenseur.