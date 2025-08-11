OM ‍: Le dossier Joel Ordonez explose

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Mis de côté par le club de Bruges, Joel Ordonez patiente en attendant que ses dirigeants tranchent sur son avenir. Le défenseur équatorien visé par l'Olympique de Marseille apparaît sur les tablettes de plusieurs gros clubs.

Pablo Longoria et Medhi Benatia ont fait de Joel Ordonez leur priorité défensive lors de ce mercato, et c'est un scénario à la Igor Paixao qui semble se dessiner pour le joueur de Bruges. En effet, après avoir été le seul club évoqué dans ce dossier, l'OM voit soudainement Liverpool, Chelsea, Tottenham et Aston Villa pointer le bout du nez au sujet du compatriote de Pacho. De quoi faire grimper le prix de Joel Ordonez, alors que Bruges vise désormais près de 40 millions d'euros pour céder son joueur. Selon Connor Burgess, journaliste du média spécialisé TBR Football, ce sont bien quatre clubs anglais, et non des moindres, qui auraient demandé des renseignements aux dirigeants du club belge afin de connaître les conditions d'un possible transfert. Et ces contacts existeraient depuis plusieurs mois.

Ordonez envoute la Premier League

TBR Football understands that Liverpool, Chelsea, Tottenham, and Aston Villa are being kept informed about defensive target Joel Ordonez as Marseille look to seal a move for the Club Brugge star.https://t.co/nS8O7wIYop — Graeme Bailey (@GraemeBailey) August 11, 2025

Selon le rédacteur en chef de TBR, Joel Ordonez est un prospect de longue date et très sérieux pour les grosses cylindrées anglaises : « Ordonez a un immense talent. De nombreux clubs de Premier League me disent que ce garçon est tenu en très haute estime. Il fait partie de ces joueurs qui non seulement se distinguent par leur analyse, mais qui, quand on le regarde, sont vraiment des joueurs exceptionnels. » Si cet intérêt de clubs comme Liverpool ou Chelsea se confirme, le prix de Joel Ordonez va exploser et l'Olympique de Marseille risque d'être débordé. Mais, il faut se souvenir qu'avant de s'offrir Paixao, le nom de Leeds était subitement sorti dans la presse anglaise, ce qui n'avait rien changé pour l'OM. Les prochains jours devraient être décisifs dans la mesure où Bruges a décidé de se passer de son défenseur vedette avant qu'un transfert soit officialisé.