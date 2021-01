OM : Le dossier Amavi s’enlise, catastrophe en vue

Dans : OM.

En fin de contrat en juin prochain, Jordan Amavi n’a toujours pas trouvé d’accord avec l’Olympique de Marseille pour prolonger.

La situation commence à sérieusement devenir préoccupante pour les dirigeants phocéens, alors que Jordan Amavi s’est imposé comme l’un des joueurs les plus fiables de l’effectif depuis la prise de fonctions d’André Villas-Boas. Sans véritable concurrence à son poste depuis des années, le natif de Toulon est en fin de contrat. Et malgré son statut de titulaire indiscutable, il n’a toujours pas trouvé d’accord avec l’OM au sujet d’une prolongation. Dans son édition du jour, La Provence n’apporte pas de bonnes nouvelles aux supporters marseillais puisque le quotidien régional avance que les négociations n’ont accouché d’aucune avancée notable, alors que le joueur espérait pourtant que sa situation serait clarifier à son retour de vacances.

Une situation qui ne manque pas d’interpeller un certain nombre de clubs européens, notamment en Angleterre. A en croire les informations de Sky Sports, le profil de Jordan Amavi ne laisse pas insensible Crystal Palace, à la recherche d’un latéral gauche dans l’optique du mercato estival. Vraisemblablement, aucune offre ne sera formulée à Marseille au mois de janvier. L’objectif des Eagles est très clairement de profiter de la situation contractuelle de Jordan Amavi afin de rafler la mise pour zéro euro en juin prochain. Reste maintenant à voir si Pablo Longoria, qui mène de front les dossiers des prolongations d’Amavi, de Florian Thauvin et d’André Villas-Boas, parviendra à trouver des accords afin de s’éviter un certain nombre de situations bien complexes. Rappelons par ailleurs qu’au poste de latéral gauche, Yuto Nagatomo sera également en fin de contrat en juin prochain. Contrairement à Jordan Amavi, il ne devrait en revanche pas être sollicité pour une prolongation…