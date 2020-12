OM : Amavi se donne une semaine pour prolonger !

Dans : OM.

A l’instar de Florian Thauvin, Jordan Amavi est également en fin de contrat avec l’OM et n’a pas encore reçu de proposition de prolongation.

Le temps presse pour les deux cadres d’André Villas-Boas, très performants en Ligue 1 et qui ont affiché la volonté de rester à Marseille. Malgré leurs envies de poursuivre l’aventure en Provence, Thauvin et Amavi n’ont pas encore reçu de proposition de prolongation de contrat, la faute à des finances non-extensibles qui souffrent de la crise du Covid-19 et de l’affaire Mediapro. En ce qui concerne Florian Thauvin, la situation devrait s’éterniser encore quelques semaines en raison du salaire perçu par le champion du monde à l’OM. Tout pourrait aller plus vite pour Jordan Amavi, lequel souhaite prolonger son contrat à Marseille avant Noël, à en croire les informations obtenues par La Provence.

Le latéral gauche marseillais a l’intention de passer les fêtes l’esprit tranquille, et n’a aucunement l’intention de négocier avec un autre club dans les semaines à venir. En ce sens, ses agents discutent régulièrement avec Pablo Longoria, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Selon le quotidien régional, les représentants de Jordan Amavi ont transmis à la direction olympienne leurs souhaits, que cela soit en termes de contrat et de salaire. « Ils attendent désormais une réponse de Pablo Longoria, dans l'idéal avant la fin de l'année » dixit La Provence, pour qui la balle est clairement dans le camp de l’Olympique de Marseille. Au vu des prestations de Nagatomo, lequel sera par ailleurs également en fin de contrat à l’issue de la saison, le vice-champion de France en titre serait bien inspiré de régler le dossier de l’avenir de Jordan Amavi au plus vite…