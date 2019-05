OM : Le « cul rouge comme un babouin », Malleville disjoncte !

Dans : OM, Ligue 1.

Ce lundi, la colère est grande du côté des supporters de l'Olympique de Marseille, lesquels sont écoeurés après la correction subie par leur équipe préférée dimanche soir au Vélodrome face à l'Olympique Lyonnais. Alors forcément, pour l'un des plus emblématiques des fans de l'OM, la coupe est pleine. Et sur le site du Phocéen, René Malleville a totalement craqué, confiant sans détour sa honte devant ce qu'il a vu face à Lyon et plus encore tout au long d'une saison qui laisse l'Olympique de Marseille dans une fâcheuse situation.

« On a été humilié, piétiné, ridiculisé, alors qu’on disait qu’on voulait battre Lyon pour rattraper Saint-Etienne. Non mais vous rigolez, là j’ai le cucul tout rouge comme les babouins et j’ai du mal à m’assoir ce lundi. Vous avez encore été nuls, même si deux joueurs ont tenté de sortir la tête de l’eau, Gustavo et Ocampos. Mais à 2 contre 11, il n’y avait rien à faire (...) Vous nous avez pris pour des cons, et je mets la direction dedans. On va passer une intersaison catastrophique car on n’a pas un sou, il y a degun qui va vouloir venir, car il paraît qu’on a trou de 100ME. On va avoir un mercato de merde. Je n’ai même plus de plaisir avec vous, on a honte (...) On a été ridicule comme à l’image de la saison, les joueurs vous nous mettez dans le rouge avec vos salaires », a lancé un René Malleville en furie.