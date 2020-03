OM : Le coronavirus chamboule les plans de Marseille

Dans : OM.

Dans une interview accordée au site officiel de l’OM vendredi soir, Jacques-Henri Eyraud affirmait que le groupe professionnel dirigé par André Villas-Boas allait continuer à s’entraîner.

Le président de l’Olympique de Marseille expliquait notamment que le Portugais avait planifié quatre séances d’entraînement pour la semaine à venir. « Nous avons décidé, pour l'instant, de continuer à organiser de séances d'entraînement pour l'équipe professionnelle. Pour l'instant, et sur la semaine qui vient, il y aura 4 séances. Nous donnerons des week-ends un peu prolongés aux joueurs pour qu'ils se reposent, mais pour l'instant nous continuons les entraînements et nous revisiterons cette décision en fonction des évolutions de l'épidémie et aussi de ce qu'il va se passer au niveau européen ». Visiblement, les mesures prises par le gouvernement ce week-end ont poussé l’OM à revisiter cette décision de maintenir les entraînements.

Et pour cause, le journal L’Equipe indique dans son édition du jour que l’Olympique de Marseille a imité le Paris Saint-Germain en prenant la décision de suspendre tous les entraînements de l’équipe professionnelle jusqu’à nouvel ordre. Une décision officiellement actée dimanche après-midi par Jacques-Henri Eyraud, Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas après une mûre réflexion. Sans aucun doute, les trois hommes se retrouveront mardi ou mercredi, après la réunion cruciale qui se tiendra à l’UEFA, pour savoir comment la suite de la saison va s’organiser. Pour rappel, l’instance va notamment décider du report ou non de l’Euro 2020 et va se prononcer sur la suite de la Ligue des Champions et de l’Europa League. Des décisions qui auront un impact direct sur le futur calendrier de la Ligue 1.