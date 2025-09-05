OM ‍: Le comportement de Pavard pointé du doigt ‍!

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

Fraîchement débarqué du côté de l’Olympique de Marseille dans les derniers instants du mercato, Benjamin Pavard est un renfort de luxe pour Roberto de Zerbi. Le champion du monde 2018 a cependant laissé un mauvais souvenir du côté de l’Inter Milan selon la presse italienne.

Ce ne sont pas les regrets qui étouffent l’Inter Milan lors du départ de Benjamin Pavard. Le champion du monde 2018 fait partie des derniers renforts défensifs de l’Olympique de Marseille cet été. Dans un secteur en difficulté l’an passé et sur ce début de saison, la formation de Roberto de Zerbi est allée chercher de l’expérience. Nayef Aguerd débarque en provenance de West Ham et retrouve la Ligue 1. Au côté de l’international marocain, le club de la cité phocéenne s’est offert le champion du monde 2018. Pavard arrive tout droit de l’Inter Milan en prêt avec une option d’achat fixée à 15 millions d’euros. Ce vendredi matin, la presse italienne explique que les Nerazzurri ne regrettent pas son départ notamment à cause de problèmes de comportement sur la fin de son passage en Lombardie.

Pavard, le comportement pointé du doigt

La Gazzetta dello Sport fait le point en cette fin de semaine sur l’effectif du finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions. Les dirigeants du club italien ont donc préféré conserver Yann Bisseck plutôt que Benjamin Pavard. Le quotidien italien explique que le Néerlandais est plus jeune et donc possède une meilleure valeur marchande. Mais ce n’est pas le seul argument. Le média Il Giorno évoque que le comportement du Français a joué en sa défaveur. « Le remplacement de Pavard élimine du projet un joueur qui, en raison de son comportement, avait perdu la confiance de la direction, » écrit le quotidien italien.

Une référence aux derniers mois compliqués pour le défenseur français, en désaccord sur certains points avec son entraineur Christian Chivu, notamment pendant la préparation. Et en froid aussi avec son club, puisque l'international français demandait quelques garanties sur son temps de jeu en vue de la Coupe du monde, et il n'a pas apprécié de voir l'Inter Milan négocier son départ avec plusieurs clubs pendant l'été, de l'Arabie Saoudite à Galatasaray. De quoi plomber l'ambiance dans le vestiaire pour Benjamin Pavard aux yeux de la presse transalpine. Il ne reste plus qu’à voir le comportement de l’ancien joueur du Bayern Munich au sein du club de la cité phocéenne cette saison, où il arrive clairement pour apporter son expérience et se relancer.