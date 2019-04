OM : Le comité de défense de Florian Thauvin s'organise

Dans : OM, Ligue 1.

Sévèrement critiqué par certains supporters de l'Olympique de Marseille, qui estiment qu'il a déjà la tête ailleurs, Florian Thauvin avait frappé fort dans la foulée de la défaite de l'OM à Bordeaux. En lançant ses vérités, sans aucun filtre, le champion du monde marseillais ne s'est pas fait que des amis, pour preuve quelques propos peu courtois lancés à son encontre samedi dernier depuis le kop des fans de Marseille. Mais au sein du vestiaire Florian Thauvin sait qu'il a encore du soutien. Et notamment Valère Germain, qui estime que contrairement aux reproches qui lui sont faits, Florian Thauvin a encore l'esprit tourné vers l'OM.

Et l'attaquant de l'Olympique de Marseille d'afficher la couleur. « Il ne se décourage pas. Au quotidien, il reste le même, concentré sur son travail. En ce moment, il est un peu

moins décisif. Il reste très important pour le groupe. Il est capable à tout moment de marquer ou faire marquer comme il l’a fait à Guingamp. On aimerait qu’il marque plus de buts. Il a déjà fait beaucoup cette saison. On aura besoin de lui jusqu’à la fin, je suis persuadé qu’il va marquer de nouveau et refaire marquer », a lancé Valère Germain, histoire de montrer que Florian Thauvin peut encore faire beaucoup pour l'Olympique de Marseille.