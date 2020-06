OM : Le clash Mourinho-Ndombele fait saliver Marseille

Dans : OM.

Souvent critiqué par son coach José Mourinho, le Français Tanguy Ndombele serait déterminé à quitter Tottenham cet été. En cas de départ, les Spurs pourraient piocher à l’Olympique de Marseille pour le remplacer.

Les supporters de l’Olympique de Marseille ont un peu la tête dans les nuages ces derniers jours. Et pour cause, Mourad Boudjellal les fait rêver avec un projet de rachat par un investisseur du Moyen-Orient prêt à débourser jusqu’à 800 millions d’euros ! De quoi envisager un retour vers les sommets français et européens. Mais pour le moment, il n’existe rien de concret. Ce samedi encore, Jacques-Henri Eyraud continue d’affirmer que le club phocéen n’est pas à vendre. Ce qui implique que le président olympien doit toujours récupérer 60 millions d’euros pendant le mercato estival. Un objectif ambitieux et pourtant réalisable, surtout si Tottenham se manifeste.

En effet, le quotidien régional Le Parisien confirme un intérêt des Spurs pour le milieu Morgan Sanson (25 ans). Le club londonien penserait au Marseillais afin de compenser l’éventuel départ de Tanguy Ndombele (23 ans). Rappelons que l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, fatigué des critiques de son manager José Mourinho, serait déterminé à quitter Tottenham cet été. Reste à savoir si une formation européenne prendra le pari de le relancer. En tout cas, on imagine que l’Olympique de Marseille le souhaite fortement, Sanson étant particulièrement coté sur le marché de la Premier League.