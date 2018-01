OM : Le clan Mitroglou accuse, et ça va faire du bruit

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Titularisé contre Epinal (0-2) en Coupe du France, Kostas Mitroglou a de nouveau déçu avec l’Olympique de Marseille.

A l’image de sa première partie de saison, l’attaquant grec n’affiche pas la moindre complicité avec ses coéquipiers. Contrairement à son concurrent Valère Germain, buteur après son entrée en jeu mardi. Résultat, l’ancien joueur de Benfica est ciblé par une énième vague de critiques encore plus virulentes qu’auparavant. Ce qui agace toujours autant son agent Panos Galariotis dont les accusations se dirigent vers les coéquipiers de l’avant-centre.

« J'ai vu son match mercredi, vous aussi, et vous avez pu constater qu'il n'a eu aucun ballon négociable, a souligné le représentant de Mitroglou contacté par Le Phocéen. Comment voulez-vous qu'il marque dans ces conditions ? Germain met un joli but du gauche sur une occasion qui n'en est pas vraiment une. C'est le football, il faut de la réussite. Germain est un joueur que j'aime beaucoup, mais il est français, né à Marseille... C'est beaucoup plus facile pour lui au niveau de l'adaptation que pour Kostas. On ne peut pas le juger sur le match à Epinal, c'est impossible. »

Mitroglou a encore besoin de temps

« Un joueur du profil de Kostas, de plus d'1m90, a besoin de ballons dans la surface. Bien sûr, il pourrait prendre le ballon au milieu du terrain et dribbler toute l'équipe adverse, mais ça, c'est Lionel Messi ! S'il avait trois ou quatre occasions par matchs et qu'il les ratait, ok. Mais, s'il en a zéro, que peut-il faire ? C'est juste une question de temps, a-t-il répété. Partout où il est passé, il lui a fallu sept ou huit matchs et puis il ne s'est plus arrêté de marquer. C'est la même chose pour Germain en championnat, d'ailleurs. Les buteurs ont besoin de confiance et de temps. » Un départ n’est donc pas d’actualité cet hiver.

Pas de départ envisagé

« Je discute beaucoup avec Kostas, et il est très heureux à l'OM, a certifié Galariotis. Ce n'est pas facile pour lui, et beaucoup de grands joueurs étrangers connaissent ces difficultés lorsqu'ils débarquent dans un nouveau championnat. L'OM est un immense club, avec une grande histoire et il y a beaucoup d'attentes de la part du public. Nous savons bien qu'il y a des critiques, mais je peux vous assurer que ses coéquipiers l'apprécient beaucoup. Il faut être patient car il va marquer, tout le monde sait qu'il est un grand buteur. » Beaucoup sont pourtant très sceptiques après ce 16e de finale...