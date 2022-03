OM : Le clan Milik attaque, c'est un énorme bluff

Dans : OM.

Lundi soir, RMC lâchait une petite bombe en expliquant que Milik demanderait à partir si Jorge Sampaoli venait à rester à l’OM.

Ce n’est pas un secret, Arkadiusz Milik et Jorge Sampaoli n’entretiennent pas une relation très fluide depuis plusieurs semaines. L’attaquant polonais ne comprend pas les choix tactiques de son entraîneur, qui le place régulièrement sur le banc comme lors des matchs de la semaine dernière contre Qarabag ou encore Troyes. La tension monte à Marseille à tel point que Milik souhaiterait partir de l'Olympique de Marseille dans le cas où Jorge Sampaoli serait lui conforté par Pablo Longoria. Une information fracassante démentie par l’entourage du Polonais à RMC. « A aucun moment Milik n’a dit qu’il voulait quitter l’OM en juin à cause de désaccords avec Jorge Sampaoli. Arek respecte son entraîneur et ses décisions » affirme l’un des représentants du meilleur buteur de Marseille à RMC.

Les agents de Milik montent au créneau

« Dimanche, il a simplement expliqué qu’il fallait s’adapter à tous les systèmes. Et il était le premier à ne pas être satisfait de sa performance. Quand il joue, il essaye de faire le maximum. Il est concentré sur sa saison et veut tout faire pour que l’OM soit en Ligue des champions la saison prochaine, et que l’équipe fasse un bon parcours en Europa Conference League » a par ailleurs insisté l’un des représentants d’Arkadiusz Milik, pour qui le Polonais n’a jamais mis l’avenir de Jorge Sampaoli dans la balance afin de savoir si lui resterait ou pas à Marseille l’été prochain.

RMC confirme sa version

A l’origine de l’information selon laquelle Milik ne veut plus jouer sous les ordres de Jorge Sampaoli dans la cité phocéenne, le journaliste de RMC, Florent Germain, a en tout cas confirmé sa version. « On ne dément rien du tout, on donne la parole aux représentants de Milik suite à notre article. Je maintiens nos infos. A vous de choisir entre ceux qui font de l’information et ceux qui font de la communication. Incroyable de ne pas comprendre la différence » a lancé le correspondant de RMC à Marseille. Avant même la fin de la saison, le premier feuilleton du mercato de l’OM est déjà lancé. Milik restera ou pas, difficile pour l'instant de faire des pronostics car cela, au-delà de l'entraîneur en place à Marseille, pourrait également dépendre de la qualification -ou non- de l'Olympique de Marseille pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.