OM : Le clan Laborde ouvre la porte à Marseille

En quête d’un attaquant sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille s’intéresse notamment à Gaëtan Laborde. Cela tombe bien, le Montpelliérain ne sera pas forcément retenu en cas d’offre.

L’Olympique de Marseille a visiblement fixé sa priorité. Pour répondre à la demande de son entraîneur André Villas-Boas, qui réclame une solution derrière l’Argentin Dario Benedetto, le club phocéen tente de recruter l’attaquant de Naples Arkadiusz Milik. Mais qui dit buteur en fin de contrat dit souvent rude concurrence, malheureusement pour le pensionnaire du Vélodrome qui doit préparer une alternative. D’après le quotidien régional La Provence, ce plan B s’appelle Gaëtan Laborde, l’avant-centre de Montpellier auteur de 6 buts et de 5 passes décisives cette saison en Ligue 1. Et dont l’agent, Christophe Hutteau, assure qu’une proposition pourrait inciter le MHSC à vendre.

Laborde ne veut pas quitter Montpellier, mais...

« Le vœu premier de Gaëtan est de rester jusqu’à la fin de saison. C’est le plan de carrière qu’on s’était fixé avec le président Laurent Nicollin. Il n’y a pas de velléité de départ cet hiver. S’il reste, ce sera tout sauf une catastrophe car il se sent bien dans ce club, où il continue de progresser, où il prend du plaisir, a confié le représentant de l’ancien Bordelais à Europe 1. Maintenant on peut imaginer que le club de Montpellier puisse se dire "s’il y a une offre concrète, je me retrouve dans l’obligation de le vendre". Cela peut être aussi cette situation-là, ce n’est pas à exclure. Il n’y a rien de fermé. » En cas de transfert, le club héraultais attendrait 15 millions d’euros, un montant a priori hors de portée pour l’OM si l'on en croit les récents propos de Jacques-Henri Eyraud. Le dossier Laborde n'est donc pas totalement fermé, mais il ne sera pas simple.