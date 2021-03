OM : Le chouchou de Sampaoli courtisé au mercato ?

Dans : OM.

Remplaçant avec Nasser Larguet et André Villas-Boas, Leonardo Balerdi est un titulaire indiscutable aux yeux de Jorge Sampaoli à l’OM.

Et pour preuve, l’international argentin a disputé les trois matchs de l’ère Jorge Sampaoli dans leur intégralité. Au centre de la défense à trois instaurée par le nouveau coach de l’OM, Leonardo Balerdi a été très à l’aise contre Rennes et Brest avant de sombrer, à l’instar de ses coéquipiers, sur la pelouse de Nice samedi après-midi (0-3). On le sait, Leonardo Balerdi n’appartient pas définitivement à l’Olympique de Marseille puisqu’il n’est que prêté par le Borussia Dortmund avec une option d’achat relativement élevée, estimée à environ 15 ME. Et le club phocéen ne roulant pas sur l’or, l’avenir de Balerdi pourrait bien s’écrire loin de Marseille. Une situation dont aimerait profiter le FC Séville, selon les informations de La Colina De Nervion.

Sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2024, Leonardo Balerdi a un profil qui plaît notamment au directeur sportif historique de Séville, Monchi. Convaincu par le potentiel du Marseillais, le recruteur andalou aimerait le faire venir en Espagne en cas de départ de Diego Carlos ou plus probablement de Jules Koundé. Auteur d’une saison incroyable sous les couleurs du FC Séville, le défenseur tricolore formé aux Girondins de Bordeaux est ciblé par Manchester City et de nombreux cadors européens. Reste maintenant à voir si Leonardo Balerdi est la priorité absolue de Monchi pour compenser un départ de Jules Koundé, ou si le directeur sportif du FC Séville a également d’autres pistes sous le coude. De son côté, Jorge Sampaoli devrait conseiller à Pablo Longoria de lever l’option d’achat du jeune argentin. Mais nul doute qu’il sera assez difficile pour le nouveau président de l’OM de recruter Leonardo Balerdi au vu du prix fixé par le Borussia Dortmund l’été dernier.