OM : Le cauchemar Strootman est de retour !

Par Claude Dautel

Prêté cette saison à Cagliari, Kevin Strootman est lié avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2023. Et le joueur néerlandais risque d'aller au bout de son coûteux contrat avec l'OM.

Un contrat jusqu’en juin 2023 et un salaire de 500.000 euros par mois, Kevin Strootman n’a pas d’inquiétude à avoir pour la suite de sa carrière, même si pour l’Olympique de Marseille cela a un coût. Après six mois passés à la Genoa, où il avait été prêté avec une grosse partie du salaire payé par l’OM, Pablo Longoria a accepté un nouveau prêt du milieu de terrain néerlandais, cette fois avec Cagliari. Pour cela le club de Sardaigne a accepté de verser 30% du salaire de Kevin Strootman, ce dernier signant pour une saison avec une option pour une année de plus. Le club phocéen paraissait donc avoir enfin trouvé une solution pour ne plus voir revenir un joueur qui rappelle toujours l’époque Eyraud-Garcia, tout en relativisant un peu son gros impact financier de Strootman. Oui, mais voilà, Cagliari se traîne à la 20e place de la Serie A et le joueur néerlandais est loin d’apporter ce que la formation italienne attendait.

Strootman pour 500.000 euros, l'OM va assumer jusqu'au bout

Autrement dit, à ce stade de la saison en Italie, il semble peu probable que Cagliari lève l’option pour conserver Kevin Strootman une saison de plus, les prestations du milieu de terrain n'étant pas du tout à la hauteur. Et donc dans la même logique, ce dernier devrait revenir à l’Olympique de Marseille en juin prochain avec encore un an d’engagement et toujours le même souci, à savoir son salaire qu’aucun autre club que l’OM ne voudra payer. Pablo Longoria doit désormais réfléchir à ce qu'il fera de Strootman, puisqu'il est clair que ce dernier n'aura pas plus sa place au Vélodrome. Bon courage au président de l'OM.