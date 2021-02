OM : Le cas Villas-Boas réglé, Sampaoli arrive mardi

Dans : OM.

Dans son édition du jour, La Provence rappelait qu’André Villas-Boas était toujours contractuellement lié à l’Olympique de Marseille.

Jacques-Henri Eyraud n’ayant pas accepté de le libérer de son contrat malgré sa proposition de démission, André Villas-Boas est toujours un salarié de l’OM. Le quotidien régional faisait savoir ce dimanche que cette situation assez ubuesque bloquait la venue de Jorge Sampaoli, pourtant intronisé entraîneur de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt en personne via un communiqué publié vendredi soir sur le site officiel du club phocéen. Vraisemblablement, cette partie d’échecs va enfin connaître son épilogue et tout va rentrer dans l’ordre puisque ce dimanche après-midi, La Provence affirme que sous l’impulsion du nouveau président Pablo Longoria, la situation a évolué.

« Jorge Sampaoli effectuera le voyage entre le Brésil, où il a terminé son aventure à l’Atlético Mineiro, et Marseille, où il deviendra le prochain entraîneur de l’OM, demain. Avec le décalage horaire, il est donc attendu dans la cité phocéenne au plus tard mardi dans la matinée. D’ici-là, les derniers détails de la séparation administrative avec André Villas-Boas devraient normalement être réglés et l’Argentin pourra signer son contrat » indique le média, précisant par ailleurs que Jorge Sampaoli rencontrera Frank McCourt dans les jours à venir puisque le propriétaire américain de l’OM est également attendu sur Marseille cette semaine. Il n’y a en revanche aucune chance que les deux hommes soient présents dès ce dimanche soir au Vélodrome pour assister au choc entre Marseille et Lyon, un match pour lequel Nasser Larguet sera encore sur le banc des Phocéens. Reste maintenant à voir qui du directeur du centre de formation de l’OM ou Jorge Sampaoli officiera pour le deuxième choc de la semaine, mercredi soir contre le LOSC.