OM : Le cas Pelé est loin d'être réglé à l'OM, Lille débarque !

Cette semaine, France-Football affirmait que les choses étaient réglées entre Yohann Pelé et l'Olympique de Marseille, le gardien de but remplaçant du club phocéen, qui a montré son niveau en Europa League, étant finalement décidé à rester à l'OM une saison de plus. Mais ce samedi, RMC annonce que cela n'est pas du tout le cas, et que Yohann Pelé a toujours l'intention de devenir titulaire, ce qui forcément ne sera pas son destin à Marseille, Steve Mandanda étant indéboulonnable.

Mais, si les rumeurs faisaient de Pelé la cible numéro 1 de Strasbourg, un nouveau candidat est entré dans la danse en y mettant les moyens financiers, il s'agit du LOSC, qui selon Tristan Molinieri a fait une proposition conséquente sur le plan salarial au gardien de but de 35 ans, conscient qu'il s'agira probablement là de son dernier gros contrat. Yohann Pelé doit donc désormais trancher entre ce que lui propose l'Olympique de Marseille et le club de Lille, ce qui devrait être rapidement le cas.