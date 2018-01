OM : Benfica accepte de récupérer Mitroglou

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Auteur de trois petits buts depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille cet été contre 15ME, Kostantinos Mitroglou ne répond bien évidemment pas aux attentes.

Désormais remplaçant de Valère Germain, l’international grec déçoit. Et pourtant, les statistiques de sa carrière démontrent que l’ex-buteur de Benfica est un redoutable attaquant. Avec 52 buts en 87 matchs sous les couleurs du club lisboète, « Kostas » est entré dans le cœur des supporters du Benfica. Les déclarations de Nuno Gomes, ancien buteur du club (1997-2000 et 2002-2011) prouvent l’attachement important du peuple portugais à l’attaquant olympien.

« Renvoyez-le-nous ! (Rire.) Nous, Benfiquistes, on le recevra à bras ouverts ! Le football engendre des situations parfois difficiles à expliquer. Que Mitroglou est un grand joueur, c'est un fait indéniable, mais il a peut-être des caractéristiques qui ne sont pas faites pour toutes les équipes. Selon moi, il doit jouer avec un autre attaquant et l'OM n’évolue peut-être pas dans ce schéma-là » a lâché Nuno Gomes avant d’expliquer le profil de Kostas Mitroglou. « Pour qu’on le voie, Mitroglou a besoin de ballons, de beaucoup de centres. Ce n'est pas un joueur de contres, par exemple, ni pour jouer seul devant ». Reste à savoir si Rudi Garcia parviendra à faire briller le buteur de 29 ans dans son système de jeu. Sans quoi un départ dans six mois sera forcément inévitable…