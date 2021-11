OM - Lazio : La France renvoie l'ascenseur et interdit les fans de la Lazio

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tout comme les autorités italiennes l'avaient fait avec les fans marseillais lors du récent déplacement de l'OM à Rome en Europa League, les instances françaises ont interdit aux supporters de la Lazio de venir au Vélodrome.

Partant du principe de la réciprocité, le ministère de l’Intérieur a pris la décision d’interdir la venue à Marseille des supporters de la Lazio à l’occasion du match entre l’OM et Rome jeudi soir pour le compte de la 4e journée d’Europa League. Pour justifier cette décision, qui intervient au moment où le Vélodrome est également sanctionné par l’UEFA avec une fermeture d’un des deux virages, le ministre a rappelé le risque qu’il y avait avec les Ultras de la Lazio Rome dont la triste réputation n’est pas usurpée. Et Gérard Darmanin de rappeler le « comportement violent de certains supporters de la Lazio de façon récurrente aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre ainsi que l'interprétation répétée de chants fascistes et la réalisation de saluts nazis. »