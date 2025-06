OM ‍: Laurienté, Lang, les fausses pistes de Longoria s'écroulent

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM travaille sur son marché des transferts depuis quelques jours. La direction phocéenne se cherche un nouvel élément offensif.

A Marseille, on a hâte d'en découdre en Ligue des champions. Le retour de l'OM dans la reine des compétitions européennes est très attendu par les fans et observateurs du club phocéen. La direction marseillaise est au travail afin de renforcer l'effectif de Roberto De Zerbi. L'entraineur italien a de grandes exigences et souhaite notamment l'arrivée future d'un joueur offensif. L'Olympique de Marseille adore le profil d'Armand Laurienté, qui souhaite quitter Sassuolo. Mais les choses semblent se compliquer dans ce dossier.

Laurienté, l'OM se fait griller ?

Selon les informations de Matteo Moretto, Sunderland vient en effet de lancer une offensive pour recruter l'ailier gauche de 26 ans. Les Black Cats ont de gros moyens financiers, surtout qu'ils feront leur grand retour en Premier League dans quelques semaines. Laurienté, qui sera en fin de contrat avec Sassuolo en juin 2027, est estimé à quelque 15 millions d'euros. Une arrivée en Angleterre aurait de quoi le séduire. L'OM va devoir faire vite s'il veut changer la donne dans ce dossier. Le discours de Roberto De Zerbi pourrait changer beaucoup de choses. Les Phocéens seront attendus au tournant cet été par leurs supporters, qui veulent voir une équipe compétitive se former. Et pendant ce temps, c'est Noa Lang, l'autre piste offensive, qui se dirige vers Naples selon la presse italienne, avec un accord déjà trouvé avec le joueurs, et bientôt entre les clubs concernés.

La saison prochaine, les pensionnaires du Stade Vélodrome devront enchainer les matchs et avoir un effectif pléthorique est une nécessité pour avoir de l'ambition dans toutes les compétitions. Armand Laurienté, qui connait bien le football français pour avoir évolué au Stade Rennais ou encore à Lorient, pourrait apporter sa pierre dans le projet marseillais. Mais la menace anglaise est réelle et l'OM n'a pas forcément les mêmes arguments financiers pour pouvoir rivaliser malgré sa présence prochaine en Ligue des champions.