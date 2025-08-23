OM ‍: La VAR offre un penalty et le premier but pour Greenwood

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a trouvé la faille contre le Paris FC, ce samedi au Vélodrome, après 18 minutes de jeu, et un penalty transformé par Mason Greenwood.

L'attaquant anglais prenant à contrepied le portier parisien. L'arbitre avait eu besoin de la VAR pour accorder ce penalty consécutivement à une faute légère, mais réelle, d'un défenseur sur PFC, sur Pierre-Emerick Aubameyang. C'est le premier but de Greenwood cette saison, mais également le premier d'une formation marseillais dominatrice mais fébrile défensivement.