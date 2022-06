OM : La triple peine pour Longoria, ça commence mal

Dans : OM.

Par La Rédaction

Réputé pour ses talents de recruteur, Pablo Longoria vit un début de mercato estival compliqué du côté de l’Olympique de Marseille.

Alors qu’un club comme l’OL a déjà frappé fort sur le marché des transferts en bouclant notamment le retour d’Alexandre Lacazette, le club phocéen, lui, a du mal à boucler ses premiers dossiers. Un peu bloqué par la DNCG, qui doit encore donner son feu vert à l’OM dans les jours à venir, Pablo Longoria essuie refus sur refus en ce début d’été. En effet, après les échecs avec Mohamed Ali-Cho, qui a signé à la Real Sociedad, et Axel Witsel, qui a finalement choisi de rejoindre l’Atlético de Madrid, Marseille va subir le même sort négatif avec Riechedly Bazoer. Selon les dernières informations du journal allemand Bild, le défenseur central aurait opté pour le Borussia Mönchengladbach. En fin de contrat en juin, l’ancien joueur du Vitesse Arnhem a donc choisi de rejoindre un club de milieu de tableau de Bundesliga non-qualifié pour une Coupe d’Europe plutôt que l’OM, qui retrouvera la Ligue des Champions avec la volonté de jouer le titre en L1 face au PSG. Autant dire que le souci de Marseille en ce début de mercato n’est pas sportif, mais financier.

🔴 Riechedly Bazoer 🇳🇱 est proche d'un accord avec le club Allemand du Borussia Mönchengladbach 🇩🇪.



🤝 Les négociations avancent très bien entre les deux parties.



Une nouvelle piste s'éloigne pour l'OM. #TeamOM | #MercatOM



[Bild] pic.twitter.com/TG9OI9ZsYC — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) June 19, 2022

Pas de panique, Longoria contrôle la situation

De quoi s’inquiéter pour la suite des évènements ? La rédaction du Phocéen ne préfère pas céder à la panique. « Faut-il pour autant s'inquiéter si cela se confirmait ? La politique de l'OM, mené par Pablo Longoria, est claire : ne pas verser dans la surenchère. Ce qui peut arriver plus facilement avec des éléments en fin de contrat, puisqu'il n'y a pas de négociations avec un club à mener et que n'importe quel agent peut débarquer, deal en main », peut-on lire sur le site marseillais, qui sait que Longoria a sûrement plus d'un tour dans son sac. Après avoir raté Cho, Witsel ou Bazoer, le président de l’OM, désormais épaulé par Javier Ribalta, son nouveau Directeur du Football, va tout faire pour ne plus décevoir les supporters olympiens, qui espèrent avoir une belle équipe pour briller sur la scène européenne la saison prochaine.