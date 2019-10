OM : La tactique d’AVB face au PSG, c’était du suicide

Dans : OM, Ligue 1.

Face au Paris Saint-Germain dimanche soir, André Villas-Boas avait décidé d’aligner une équipe très offensive.

Disposés dans leur 4-3-3 habituel, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont en plus effectué un intense pressing en tentant de gêner le PSG à la relance. Une tactique audacieuse que l’on ne peut pas reprocher à l’ancien manager de Tottenham, qui souhaitait ouvrir le match et jouer la gagne au Parc des Princes. Mais aux yeux d’Elie Baup, cette tactique était tout simplement suicidaire face à des joueurs tels que Kylian Mbappé, Marco Verratti, Angel Di Maria ou Mauro Icardi…

« Il l'a dit lui-même (qu’il s’était trompé tactiquement) pour dédouaner ses joueurs, car il sait qu'il va devoir enchaîner avec Lyon et Lille. Il assume et c'est bien, mais le constat sur le terrain est évident. Avec la vitesse de Mbappé, l'impact d'Icardi et les passes de Verratti ou Mbappé, si vous voulez jouer haut, vous vous exposez. Jouer le hors-jeu face à de tels joueurs, ce n'est pas possible. Après, il y a la hauteur de la défense et le bloc-équipe au milieu, et il y avait trop d'espace entre les deux. Le milieu était transpercé trop facilement » a indiqué l’ancien coach de l’OM au Phocéen. Reste maintenant à voir pour quelle option tactique Villas-Boas optera contre Monaco en Coupe de la Ligue puis face à Lille samedi en Ligue 1.