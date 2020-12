OM : La suspension de Gueye en attente, Marseille ne lâche pas l’affaire

Dans : OM.

En colère après l’expulsion de son milieu Pape Gueye à Rennes (2-1) mercredi, l’Olympique de Marseille a passé les derniers jours à critiquer l’arbitrage. Et ce n’est pas terminé puisque le club phocéen a fait appel pour annuler la suspension de sa recrue.

Grosse surprise aux alentours de 18 heures ce samedi. A l’annonce de la composition des équipes, tout le monde s’est immédiatement aperçu que le nom de Pape Gueye figurait dans le onze d’André Villas-Boas pour affronter Reims. Et contrairement à ce que l’on pouvait penser, il ne s’agissait pas d’une erreur, et ce même si le milieu de terrain était en théorie suspendu après son carton rouge reçu mercredi à Rennes. Difficile d’oublier ce fait de jeu tant l’Olympique de Marseille a contesté la décision de Clément Turpin, allant même jusqu’à dénoncer la partialité de l’officiel depuis des années, avant de publier des statistiques censées prouver que le club phocéen était mal arbitré en Ligue 1.

Du coup, après toutes ces actions, le vice-champion de France n’en est pas resté là. « On a demandé à nos avocats de voir s'il n'y avait pas une faute technique entre l'arbitre et la VAR », avait prévenu l’entraîneur olympien vendredi en conférence de presse. Confirmation le lendemain, l’Olympique de Marseille a saisi le Comité national olympique et sportif français pour demander l’annulation du carton rouge de Gueye. Ainsi, la suspension du Marseillais est mise en attente jusqu’à l’audition qui aura lieu la semaine prochaine. Reste à savoir si d’autres clubs n’utiliseront pas cette combine à l’avenir…