OM : La star de Marseille c'est Ocampos, il craque !

Dans : OM, Ligue 1.

Titulaire au profit de joueurs comme Nemanja Radonjic ou surtout Dimitri Payet à Marseille ces dernières semaines, Lucas Ocampos a encore réalisé un drôle de match face à Nice dimanche soir au Vélodrome (1-0). Brouillon techniquement, l’Argentin a fait preuve d’une hargne et d’une détermination sans failles. Et cela a permis de neutraliser totalement le jeune Youcef Atal, arme principale des Aiglons avec Allan Saint-Maximin. De plus, l’attaquant marseillais a été récompensé avec une passe décisive sur le but de Mario Balotelli. Pour le consultant Marc Libbra, il est évident que l’ancien Monégasque est le joueur parfait pour Marseille, et qu’il est aujourd’hui une référence dans l’effectif.

« Il est pour moi le joueur parfait pour l'OM actuel. Vous avez Balotelli qui fait 2 kilomètres par match, Ocampos et Germain qui se défoncent pour lui, et ça marche. On a tendance à l'oublier, mais le grand OM a toujours vécu avec de grands avants-centres et des porteurs d'eau autour pour faire le sale boulot. Je le sais, j'en ai fait partie. Ocampos se défonce pendant 95 minutes, et le meilleur moyen de le juger serait d'interroger ses adversaires directs. D'ailleurs, Garcia n'est pas fou. Il a rapidement compris qu'il pouvait compter sur un gars comme ça, alors que tout le monde voulait le vendre. Bien sûr, il a ce côté brouillon à cause de sa débauche d'énergie, mais il ne faut pas oublier qu'il est capable de mettre des buts de folie comme à Dijon. Je n'ai pas peur de dire qu'il est le joueur référence à l'OM aujourd'hui et qu'il tire l'équipe vers le haut. Les stars sont sur le banc et ceux qui ont faim sont sur le terrain. Ocampos les représente parfaitement » a confié l’ancien chroniqueur L’Equipe du Soir, interrogé par Le Phocéen. Reste maintenant à savoir si Lucas Ocampos sera capable d’élever son niveau technique et son efficacité à l’avenir pour devenir un très bon joueur de L1.