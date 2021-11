OM : La solution anti-fiasco en Coupe de France

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pas toujours inspiré en Coupe de France ces dernières années, l'OM affrontera une équipe de N3 pour son entrée en lice. Avec un petit avantage qui se négocie en ce moment pour éviter toute nouvelle catastrophe.

Carquefou, Quevilly, Grenoble, Andrézieux, Canet-en-Roussillon, ces noms donnent des sueurs froides aux supporters de l’OM. Ces dernières années, le club provençal a trop souvent perdu pied contre des équipes situées bien en-dessous dans la hiérarchie en Coupe de France. L’année dernière, la défaite contre Canet dans un stade à huis-clos avait fait très mauvais genre. Le tirage au sort des 32e de finale vient d’être effectué ce lundi soir, et l’OM affrontera donc le club voisin de l’ES Cannet-Rocheville. Le club azuréen évolue en National 3, et se faisait bien sûr une joie d’affronter le prestigieux club de la région. Mais ce ne sera pas pour recevoir l’OM. Le stade local n’est pas homologué pour une rencontre de ce niveau, et le voisin de l’AS Cannes joue également à domicile en Coupe de France ce week-end là. Directeur sportif de Cannet-Rocheville et ancien illustre défenseur de l’AS Saint-Etienne et de l’équipe de France, Christian Lopez va se rapprocher de l’OM pour inverser la rencontre.

🏆ES Cannet-Rocheville - OM : "fantastique pour le club" réagit Christian Lopez

🏟 Le stade Maillan pas homologué le match pourrait se jouer à Cannes ou au Vélodrome#ESCROM #FBSport #Coupedefrancehttps://t.co/uTshcnco1J — France Bleu Azur (@francebleuazur) November 29, 2021

« Pour nous c'est extraordinaire. C'est une affiche fantastique pour nous de pouvoir affronter une grande équipe comme l'OM. La plupart de nos joueurs sont supporters de Marseille alors c'est super de pouvoir jouer face à leurs idoles. Notre stade n'est pas homologué. Il y a plusieurs possibilités. Soit on joue à Cannes au stade Pierre de Coubertin mais l'AS Cannes reçoit aussi Dijon ce week-end là. Soit on peut inverser l'affiche et on pourrait jouer au stade Vélodrome », a livré sur France Bleu Azur l’ancien joueur, revenu au club de ses débuts, et qui pourrait ainsi faire découvrir à ses joueurs les joies de fouler la pelouse du Vélodrome. Un beau cadeau de Noël avant l’heure même s’il ne faudra pas pour l’OM que cela se transforme en nouveau cauchemar. L’équipe de N3 vient en effet d’éliminer Bastia-Borgo, qui se trouve deux divisions au-dessus, lors du tour précédent…