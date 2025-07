OM ‍: La signature d'Aubameyang en danger ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pierre-Emerick Aubameyang est annoncé proche d'un retour à l'Olympique de Marseille, mais rien n'est signé. Et La Provence révèle que l'OM n'est pas seul dans ce dossier, et que ses concurrents ont les moyens financiers de leurs ambitions.

Un an seulement après avoir quitté l'Olympique de Marseille pour le club saoudien d'Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang est visiblement lancé dans des négociations très poussées avec Pablo Longoria pour parler d'un retour à l'OM. Samedi, tout s'est emballé, et plusieurs sources ont affirmé que le buteur international gabonais n'était plus qu'à un pas de s'engager avec le club phocéen. Cependant, ce dimanche, du côté du quotidien marseillais La Provence, on met un bémol à l'imminence d'un accord entre PAM et l'OM. Si Fabrice Lamperti confirme que Marseille travaille sur ce dossier, le journaliste du média régional précise que l'Olympique de Marseille a des concurrents et non des moindres dans le dossier Aubameyang. Il s'agirait de deux clubs saoudiens, capables de faire une offre colossale à celui qui a marqué 21 buts cette saison en Arabie Saoudite.

L'Arabie Saoudite veut garder Aubameyang en Saudi Pro League

S'il quitte Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait rejoindre Al-Shabab ou Al-Ettifaq explique La Provence. « L’OM n’est pas le seul à avoir flairé la bonne affaire, plusieurs écuries se seraient rapidement positionnées (...) Au Royaume, beaucoup voient Pierre-Emerick Aubameyang rester au Saudi Pro League en troquant simplement de tunique », précisent nos confrères, d'un optimiste relatif concernant la signature de l'attaquant de 36 ans à l'Olympique de Marseille. Les supporters de l'OM sont, eux, d'une confiance absolue dans ce dossier, estimant que Pierre-Emerick Aubameyang avait vécu une belle saison avec leur club, mais pourrait être encore plus motivé à l'idée de jouer la Ligue des champions sous le maillot phocéen que jouer une ou deux années de plus dans le championnat saoudien.