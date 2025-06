OM ‍: La Roma veut Koné, Beye se fait trahir

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Non conservé par le Stade Rennais suite à son prêt, Ismaël Koné ne devrait pas rester à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain pourrait filer à la Roma grâce au directeur sportif Frederic Massara qui l’avait attiré en Bretagne l’hiver dernier.

Pas de deuxième chance pour Ismaël Koné. De retour de prêt en provenance de Rennes, le milieu de terrain n’a pas regagné les faveurs du coach Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen va de nouveau pousser l’international canadien vers la sortie un an après son arrivée. Sauf rebondissement, son avenir ne se situe pas chez les Rouge et Noir. Le Stade Rennais a refusé de payer l’option d’achat fixée à 14 millions d’euros, un tarif jugé trop élevé.

Massara ne lâche pas Koné

L’entraîneur Habib Beye a pourtant réclamé le transfert définitif d’Ismaël Koné. « Il y a une différence entre le souhait d'un coach et la possibilité d'un club à faire une opération comme celle-ci, regrettait le technicien en mai dernier. On est aussi conditionné à la clause. C'est un joueur sur lequel je compte et dont j'identifie les qualités très fortes. (…) Ismaël est un joueur d'une immense qualité. » Son ancien supérieur Frederic Massara, lui aussi séduit par les qualités du Marseillais, s’était heurté à différents obstacles à Rennes.

🟨 L'AS Roma annuncia la nomina di Frederic Massara come Direttore Sportivo 🟥



📄 https://t.co/wNyrxsUa5Q#ASRoma pic.twitter.com/ir1oWkOQW5 — AS Roma (@OfficialASRoma) June 19, 2025

Mais le dirigeant, qui a récemment remplacé Florent Ghisolfi en tant que directeur sportif de la Roma, pourrait bien parvenir à ses fins dans la capitale italienne. Le Corrierre dello Sport évoque l’intérêt des Giallorossi pour Ismaël Koné dont le prix, à savoir 15 millions d’euros, est apparemment accessible pour le pensionnaire de Serie A. L’ancien joueur de Watford étant ouvert à un départ à Rome, Frederic Massara peut donc foncer. L’Olympique de Marseille l’accueillera à bras ouverts tandis qu’Habib Beye l’aura sûrement mauvaise.