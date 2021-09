OM : La réponse déjantée d’Amavi à ces sales rumeurs

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Jordan Amavi est l’un des grands perdants du changement de système effectué à l’Olympique de Marseille.

L’arrière gauche a perdu des places dans la hiérarchie, malgré son profil qui peut lui permettre de jouer éventuellement plus haut. Souvent blessé, l’ancien joueur de Nice et Aston Villa souffrait à nouveau d’un problème musculaire au début du mois de septembre. Avec zéro minute de temps de jeu en Ligue 1, le temps lui parait encore plus long et le défenseur aurait même perdu un peu ses nerfs dernièrement. L’Equipe racontait en effet que Jordan Amavi ragerait au sujet de sa faible utilisation, déplorant d’avoir été prolongé par l'Olympique de Marseille si c’est pour le laisser sur le banc. Enfin opérationnel pour le match face à Rennes, l’arrière latéral de l'OM ne sait pas les choses vont s’arranger rapidement, surtout que Luan Peres prend aussi ses marques dans l’axe gauche de la défense.

Mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, il a tenu à faire savoir que les informations de L’Equipe étaient complètement fausses. Un démenti effectué avec le sourire puisqu’il a simplement fait suivre la vidéo d’un homme niant tout en bloc et dénonçant une fausse information. Mais le message est bien évidemment passé, surtout qu’il est rare, y compris de cette façon, de voir les joueurs répondre directement aux bruits qui courent sur leur compte. Mais virilement, Jordan Amavi n’avait pas envie de laisser passer ça.