OM : La première sanction contre Gerson n'étonnera personne

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Gerson a décidé de manquer la reprise de l'entraînement avec l'Olympique de Marseille, le joueur brésilien étant décidé à quitter le club phocéen. Du côté de l'OM, on sera sans pitié.

Connaissez-vous le punchdown ? Ce sport, largement médiatisé sur les réseaux sociaux, oppose deux colosses qui se collent des gifles monstrueuses jusqu’à ce que l’un tombe KO. Évidemment, Pablo Longoria et Gerson n’en sont pas encore là, même si on sent bien que la tension commence à sérieusement monter entre le président de l’Olympique de Marseille et Gerson. Décidé à ne plus porter le maillot de l’OM, et à s’engager avec Flamengo, le joueur brésilien a choisi la manière forte en ne se présentant pas à la Commanderie mercredi dernier, alors qu’Igor Tudor avait fixé cette date pour la reprise de l’entraînement des joueurs phocéens. Pour Pablo Longoria, cette décision du milieu de terrain pour qui il avait fait un effort financier clairement déraisonnable est inacceptable et le président de Marseille a clairement prévenu dans L’Equipe que la farce n’allait pas durer longtemps.

Longoria frappe Gerson au porte-monnaie

Parabéns pelos 127 anos de história, @Flamengo.



Uma honra e orgulho poder ter participado de páginas tão vencedoras dessa trajetória.#FLA127 pic.twitter.com/0c7EeeEyaC — Gerson Santos (@GersonSantos08) November 15, 2022

« Tant que Flamengo ne s’alignera pas sur nos demandes, il reste un joueur de Marseille. Le prix est fixé par le club vendeur, et pas par l’acheteur », a prévenu Pablo Longoria, lequel veut montrer que contrairement aux rumeurs, s’il est un excellent acheteur il n’est pas aussi médiocre que cela lorsqu’il s’agit de vendre des joueurs. Et pour mettre des actes en face de ses paroles, le patron de l’Olympique de Marseille a déjà décidé qu’à la fin du mois de décembre Gerson aura une mauvaise surprise sur son bulletin de salaire. En effet, chaque jour d’absence non autorisé donnera lieu à une sanction financière pour le joueur brésilien, lequel ne doit pas s’attendre au moindre cadeau compte tenu de son attitude véhémente et peu professionnelle;