OM ‍: La piste surprise signée Longoria est en Russie

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Avec le départ de Luis Henrique pour l'Inter Milan, l'Olympique de Marseille a besoin de toute urgence d'un joueur du même profil capable de jouer ailier droit, voire piston. Un profil qui se trouve quelque part en Russie.

Quelques jours après la fin de la saison en Ligue 1, l'Olympique de Marseille négociait activement pour vendre Luis Henrique au prix le plus fort possible. Finalement, le Brésilien s'engageait à l'Inter Milan, juste avant de partir à la Coupe du monde des clubs, contre un joli chèque de 23 millions d'euros. Sauf que depuis, aucune recrue n'est arrivée pour le remplacer. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont bien tenté de s'offrir Timothy Weah, lequel possède un profil similaire pour évoluer sur le flanc droit de l'attaque ou de la défense, mais la Juventus reste ferme concernant ses exigences sur le prix de son joueur. En parallèle, l'OM travaille sur une piste brésilienne venue de Russie.

Une recrue idéale pour l'OM ?

L'OM tente un coup de génie au Bayer Leverkusen https://t.co/aLERcGWe4q — Foot01.com (@Foot01_com) July 24, 2025

Un Brésilien s'en va, un autre pour le remplacer ? Selon les informations de Foot Mercato, l'Olympique de Marseille s'est penché sur le championnat russe pour aller chercher le remplaçant idéal à Luis Henrique. La direction phocéenne apprécie en effet beaucoup Gustavo Mantuan, ailier droit capable de jouer en tant que piston droit dans un schéma tactique à 3 défenseurs. Il évolue au Zenith Saint-Pétersbourg depuis 2022, et a d'ailleurs disputé la première journée de la saison 2025-2026 du championnat russe face à Rostov sur le flanc droit de la défense. Une position qu'il a largement adoptée et dans laquelle il peut faire parler son explosivité, sa rapidité et sa technique.

A l'heure où le profil type du latéral ressemble de plus en plus à celui d'un ailier, Medhi Benatia et Pablo Longoria tiennent sans aucun doute une belle affaire. Évalué à 3,5 millions d'euros par Transfermarkt, il serait une piste beaucoup plus jeune et plus abordable que Weah.