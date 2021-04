OM : La menace qui fait maigrir Payet à Marseille

Dans : OM.

Ces dernières semaines, Dimitri Payet est de retour à un niveau intéressant pour l’Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli.

Titulaire à chacun des matchs dirigés par l’entraîneur argentin de l’OM, Dimitri Payet vient de délivrer trois passes décisives lors des deux derniers matchs de Ligue 1. L’ex-meneur de jeu de West Ham a retrouvé son poids de forme, ce qui aide forcément à être performant sur les terrains du championnat de France. Mais ce soudain retour au top n’est pas à mettre au crédit de Jorge Sampaoli selon le journaliste de RMC, Florent Germain. Dans le podcast « After Marseille », le correspondant permanent de la radio à Marseille a indiqué que c’est André Villas-Boas qui avait mis Dimitri Payet dos au mur afin qu’il perde ses kilos superflus au mois de janvier. La pugnacité du Portugais et les efforts du milieu offensif de l’OM commencent enfin à payer.

« Payet a fait un bon match contre Montpellier, même s’il peut encore faire mieux sur un ou deux coups. Il est plus affûté, il y a trois ou quatre mois, il avait quelques kilos en trop. Il n’avait pas sept kilos à perdre mais au moins deux ou trois, ceux qui font la différence au haut niveau. Maintenant, il s’est affûté et ça ne date pas uniquement de Sampaoli car il y a eu une petite prise de bec avec Villas-Boas à ce sujet en janvier. Il ne lui avait pas mis un ultimatum, mais pas loin. Villas-Boas lui avait clairement fait comprendre qu’il resterait sur le banc s’il n’était pas au point physiquement donc il s’est un peu bougé au début de l’année civile » a expliqué Florent Germain, pour qui André Villas-Boas est à remercier dans cette métamorphose de Dimitri Payet. Espérons maintenant que le Réunionnais confirmera cette belle forme sur les six derniers matchs de la saison pour Marseille.