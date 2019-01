OM : La LFP en pétard, la Vélodrome totalement fermé !

Dans : OM, Ligue 1.

Réunie ce lundi en toute urgence, suite à l'incident qui a provoqué l'interruption pendant 38 minutes du match OM-Lille, vendredi soir au Vélodrome, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a décidé de sanctionner lourdement l'Olympique de Marseille. Tandis que l'OM a porté plainte contre X, suite au jet d'un énorme pétard sur Jordan Amavi, et que le supporter fautif est toujours activement recherché, la punition est déjà tombée.

En effet, dans un communiqué la LFP a annoncé que le Vélodrome était fermé à titre conservatoire en attendant que le dossier soit étudié de très près. « Réunie ce lundi 28 janvier, la Commission de Discipline de la LFP a étudié les incidents de la rencontre Olympique de Marseille – LOSC. En raison de la nature et de la gravité des faits, la Commission décide de mettre le dossier en instruction et pendant la durée de celle-ci, à titre conservatoire, de prononcer un huis clos total de l’Orange Vélodrome », indique la Ligue. Le prochain match à domicile de l'OM est prévu dans une semaine, il s'agit de la fameuse rencontre en retard à jouer contre Bordeaux le 5 février et elle se jouera très certainement devant des tribunes vides. Il faudra ensuite attendre le 5 février, et la réception d'Amiens, pour une autre rencontre au Vélodrome et il semble probable que d'ici-là la commission de discipline aura tranché définitivement.